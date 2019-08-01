تراند اليوم : عاجل.. بيان مرتقب لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد قليل

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. بيان مرتقب لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت صفحة نائب رئيس المجلس الانتقالي عن بيان هام سيبث بعد قليل . ونشرت الصفحة تغريدة مقتضبة ورد بها : "نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك سيخرج بعد قليل ببيان عن أحداث عدن صباح هذا اليوم" . شاهد أيضاً: Advertisements وشهدت العاصمة عدن صباح اليوم تفجيرين اثنين الاول استهدف مقر للشرطة والثاني عرضا عسكريا غرب عدن اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من بينهم العميد منير اليافعي ابو اليمامة قائد اللواء الاول دعم واسناد .

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