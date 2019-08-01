تراند اليوم : عاجل: استشهاد قائد اللواء الاول دعم واسناد ابو اليمامة اثر انفجار بالبريقة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استشهد قائد اللواء الاول دعم واسناد منير اليافعي ابو اليمامة اثر انفجار وقع بمعسكر الجلاء بالبريقة. وبحسب مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد فقد استشهد ابو اليمامة خلال عرض عسكري صباحي اثر انفجار صاروخ داخل مقر المعسكر. شاهد أيضاً: Advertisements ولاتبدو التفاصيل واضحة حيث تحدث بعض الجنود عن سقوط صاروخ من الجو مستهدفا العرض.

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