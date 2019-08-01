تراند اليوم : جماعة الحوثي تقول انها استهدفت الدمام بصاروخ باليستي

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن جماعة الحوثي تقول انها استهدفت الدمام بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادعت جماعة الحوثي إنها استهدفت الخميس موقعا عسكريا في مدينة الدمام شرق السعودية.
وأعلن متحدث باسم الجماعة أن الموقع العسكري السعودي جرى استهدافه بصاروخ باليستي، دون أن يذكر تفاصيل إضافية، فيما قال موقع المسيرة نت التابع للجماعة إنها للمرة الأولى تضرب أهدافا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.
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ونقل الموقع عن ناطق باسم قوات "الحوثي" ويدعى يحيى سريع قوله: "إن القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حول ما أعلنته جماعة الحوثي.
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