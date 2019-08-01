مؤسسة الخريجين تنضّم رسمياً لعضوية كلستر التعليم بمدينة المكلا

نظّمت مؤسسة الخريجين بالمكلا رسمياً لعضوية" لكلستر التعليم ".

يأتي ذلك بمشاركة مؤسسة الخريجين في الأجتماع الذي عقد بمدينة المكلا بنادي متطوعون برئاسة أ/ محمد بن وبر رئيس تجمع الكلستر إذ مثل المؤسسة أ/ عمر حنيفان مدير العلاقات بالمؤسسة.

وفي الأجتماع الذي حضره ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بالمكلا ناقش المجتمعون تحديد الإجراءات والتنسيق فيما بينهم، استعدادًا لإستقبال العام الدراسي الجديد 2019- 2020.

إذ أستعرض ممثلو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة صورة مؤجزة عن نشاط كل مؤسسة ومنظمة خلال الستة الأشهر الماضية في مجال التعليم.

تجذر الإشارة إلى إنّ تجمع كلستر التعليم هو تجمع لمجموعة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تعمل في مجال التعليم وتهتم بتنسيق وتنظيم كل الأعمال التي تمت في المحافظة ثم يتم رفعها للمنظمات الدولية.