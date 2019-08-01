مصدر أمني: هجوم عدن هو قطري إيراني والحوثي والإخوان أدوات

قال مصدر أمني في عدن، "لا شك أن هجوم عدن هو نتاج تنسيق بين الإخوان والحوثيين، هي هجمات قطرية إيرانية، هؤلاء مجرد أدوات، (الحوثيون والإخوان)، لكن هي حرب شاملة ومعلنة ضد الجنوب، وهذه المليشيات تحضر لعدن ما هو أعنف من هذه الهجمات".

ودعا المصدر الأمني وفق ما نشره موقع "24" - تابعه "الخليج 365" - المواطنيين ورجال الأمن إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الهجمات، التي يتوقع أن تزداد في ظل بروز تحالف واضح بين الحوثيين والإخوان ضد عدن.

وكانت مصادر طبية، اعلنت ارتفاع حصيلة هجمات عدن التي تبنت ميليشيا الحوثي الانقلابية إحداها إلى 15 قتيلاً، بينهم قيادان بارزان، هما العميد منير اليافعي، والعميد راجح بن نصور، بالإضافة إلى مقتل 13 جندياً.

وتبنى الحوثيون الموالون لإيران، واقعة استهداف معسكر الجلاء بعدن، أثناء تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

Advertisements

وقال الحوثيون، إنهم "استهدفوا معسكراً للقوات الجنوبية في عدن بصاروخ باليستي موجه".

كما هاجم إرهابيون بسيارة مفخخة مركز شرطة الشيخ عثمان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، بينهم مدنيون وتضرر منازل مجاورة لمركز الشرطة.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن "هجمات عدن تكشف وجود تنسيق بين الإخوان الذين يرعون التنظيمات الإرهابية ومليشيات الحوثي، حيث إن الهجمات وقعت في المدينة بالتزامن مع توجه نحو تأمين وادي حضرموت المعقل الأخير لتنظيم القاعدة الإرهابي".