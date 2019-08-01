"البحسني" يسلّم سيارتي شفط لفك انسدادات المجاري دعماً من السلطة المحلية لمؤسسة المياه

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بتسليم سيارتي شفط لفك انسدادات المجاري (بوزتين) مقدّمة دعماً من السلطة المحلية بالمحافظة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق ساحل حضرموت بكلفة 440 ألف دولار . وأكد المحافظ أن هذا الدعم يأتي في سياق اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها لتحسين البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي والمساهمة في عملية فك الانسدادات في شبكات المجاري بمدينة المكلا . وأوضح أن الاهتمام بهذا القطاع سيتواصل لمعالجة مشاكل الصرف الصحي ، كما سيتواصل في الجانب الآخر الاهتمام بقطاع المياه وتحسين بنيته التحتية . وشكر مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م. وهيب غانم اهتمام ودعم المحافظ لقطاع المياه والصرف الصحي ، وقال إن ثمة دعم سيشهده هذا القطاع بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة . حضر التسليم ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. محمد العمودي ومدير عام مكتب المالية أنور الجعيدي ومدير عام مكتب المحافظ م. صالح العوبثاني .

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