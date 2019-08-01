بعد خنق تمويلها من طهران.. المليشيا تختطف مدير بنك بصنعاء للابتزاز

تلجأ مليشيا الحوثي إلى خطف مدراء البنوك للابتزاز ومحاولة الحصول على أموال بعد خنق تمويلها من طهران.

واختطف مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية مدير أحد بنوك القطاع الخاص في صنعاء، ‏وسط تصاعد حملات القمع والتنكيل بالاقتصاد اليمني.

وقالت مصادر وفق ما نشره موقع "العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي اقتادت أحمد ثابت العبسي المدير التنفيذي لبنك اليمن الدولي، أحد أبرز البنوك الخاصة، دون الكشف لأسرته عن مكان اعتقاله.

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وجاء اختطاف مليشيا الحوثي رئيس البنك عقب رفضه دفع مبالغ مالية كبيرة فرضها الانقلابيون تحت ما يسمى "المجهود الحربي"، أحد مصادر تمويل أنشطتها الإرهابية، معتبرا ذلك "ابتزازا يستهدف رأس مال القطاع الخاص".

وتستخدم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملات الاعتقالات والإرهاب تجاه رجال المال، ضمن سياسة توجيه القطاع الاقتصادي في خدمة مصالحها، لا سيما بعد العقوبات الأمريكية وخنق مصادر تمويلها القادمة في طهران.

وحسب خبراء، فإن مليشيا الحوثي باتت تنظر للقطاع الخاص كمصدر للابتزاز وتمويل أنشطتها الإرهابية، الأمر الذي يعيق جهود تعافي اقتصاد البلد ويضاعف مآسي ومعاناة اليمنيين.