تراند اليوم : وأخيراً : "محمد بن راشد" يفاجئ الجميع ويتوجه بهذا الطلب الأخير والصادم لـ "الأميرة هيا" والذي جعلها تفقد صوابها .. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً : "محمد بن راشد" يفاجئ الجميع ويتوجه بهذا الطلب الأخير والصادم لـ "الأميرة هيا" والذي جعلها تفقد صوابها .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء إلى محكمة الاتحادية العليا في لندن بطلب إعادة أبنائه من الأميرة هيا بنت الحسين إلى دبي.

وطلبت الأميرة هيا الوصاية على طفليهما، اللذين غادرت معهما دولة الإمارات، بالإضافة إلى الحصول على أمر حماية من الزواج القسري وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.

شاهد أيضاً:

Advertisements

وتفاصيل الأوامر التي طلبتها الأميرة خلال جلسات النظر في القضية التي بدأت الثلاثاء في لند ليست معروفة.

فيما طلب بن راشد من المحكمة، فرض قيود على نشر تفاصيل الأوامر، الأمر الذي رفضه القاضي.

وبرر السير أندرو مكفارلين الرفض بأن هناك "اهتمامًا عامًا، بالإجراءات المنظورة أمام المحكمة".

وهربت الأميرة هيا، البالغة من العمر 45 عامًا، في البداية إلى ألمانيا طلبا للجوء هذا العام، واتضح بعد ذلك خلال الشهر الجاري أنها تسكن في منزلها بالقرب من قصر كينسنجتون في وسط لندن.

ويُعتقد أن الأميرة هيا ترغب في الإقامة في المملكة المتحدة. بيد أنه إذا طلب زوجها عودتها إلى دبي، فقد يشكل ذلك صداعًا دبلوماسيًا لبريطانيا التي تربطها علاقة وثيقة بالإمارات.

كان بن راشد كتب قصيدة غاضبة نشرها عبر صفحته على موقع "انستجرام" يتهم فيها امرأة مجهولة بالغدر والخيانة.

وقالت مصادر قريبة من الأميرة في وقت سابق، إنها اكتشفت مؤخرًا حقائق مقلقة وراء العودة الغامضة للشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، العام الماضي، والتي هربت من الإمارات بحرًا بمساعدة فرنسي، لكن تم اعتراضها من قبل مسلحين قبالة سواحل الهند وأُعيدت إلى دبي.

ودافعت الأميرة هيا في ذلك الوقت، عن سمعة دبي في الحادثة، وزعمت أن الشيخة لطيفة كانت "عرضة للاستغلال" وأصبحت "آمنة الآن في دبي"، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنها اختطفت قسرًا ضد إرادتها.

ومنذ ذلك الحين، زعمت مصادر أن الأميرة هيا علمت حقائق جديدة بشأن القضية، وبالتالي تعرضت لعداء متزايد وضغوط من أفراد عائلة زوجها.

وكانت الشيخة شمسة آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد، قد فرت لفترة قصيرة عام 2000، وكانت تبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت، من منزل العائلة في منطقة ساري، بعد أن استقلت سيارة "لاند روفر"، وقادتها في محاولة للفرار، وأشارت أنباء إلى أنه عُثر عليها بعد عام في كيمبردج وأُعيدت إلى دبي.