حصيلة جديدة.. استشهاد 32 في الحادث الارهابي الحوثي على معسكر الجلاء

قالت مصادر محلية إن الحصيلة حتى الآن هو استشهاد 32 شخصا في الهجوم الارهابي الحوثي على معسكر الجلاء بمدينة عدن. وادى الهجوم إلى استشهاد قائد قوات الدعم والاسناد العميد منير اليافعي. واطلقت المليشيا صاروخ باليستي وطائرة انتحارية مسيرة واستهدفت معسكر الجلاء. وأضاف أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا وقطع لشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي، مشيرا إلى إصابة العشرات بينهم حالات حرجة.

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