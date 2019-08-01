الكشف عن مكان إنطلاق صاروخ الحوثيين واستهدف معسكر الجلاء بعدن

كشفت مصادر محلية عن المكان الذي اطلقت منه مليشيا الارهاب الحوثية صاروخ استهدف معسكر الجلاء بمحافظة عدن. وقالت المصادر ان المليشيا اطلقت صاروخا باليستيا من مطار تعز باتجاه معسكر الجلاء بمدينة عدن. وذكر سكان في تعز أن المليشيا ايران الارهابية الحوثية اطلقت في تمام الساعة 8:58، من صباح اليوم الخميس، من مطار تعز صاروخ باليستي أستهدف عرضاً عسكرياً تابع لقوات الحزام الأمني في مديرية البريقة بعدن.

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