يوضح المقطع الفيديو ادناه قصة رجل مسن في العقد السابع من عمرة يدعى العم فاضل يقاتل مليشيا الحوثي في جبال محافظة الضالع. ورغم كبر سنه إلا أنه حمل سلاحه الذي يبلغ عمره 100 عاما ويقاتل الحوثيين في جبال الضالع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق.. رجل في العقد السابع يحمل جرمل قديم يقاتل الحوثيين في جبال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.