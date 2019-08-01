عمليات الإنقاذ مستمرة إثر انفجارات عدن

أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بان عمليات الإنقاذ مستمرة جراء الانفجارات التي وقعت في عدن صباحاً.

وأكد مصدر أمني يمني الخميس، مقتل مسؤول عسكري كبير في الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال المصدر إن العميد منير اليافعي المكنى بـ "أبو اليمامة"، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني، قُتل إلى جانب عدد من مرافقيه في القصف الذي استهدف معسكر الجلاء في مديرية البريقة غربي المدينة.

وأضاف المصدر أن القصف استهدف المعسكر أثناء استعداد الجنود لبدء عرض عسكري، مشيرا إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن.

وتبنى الحوثيون استهداف معسكر الجلاء بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

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وأكد المصدر، أن ثلاثة أمنيين وأكثر من 20 جريحا سقطوا في الانفجار الثاني الذي وقع بالقرب من معسكر الشيخ عثمان.

وبحسب المصدر فقد انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من مقر للشرطة، مشيرا إلى أن بعض الجرحى مدنيون كانوا بالقرب من الموقع المستهدف.

وقال شاهد عيان "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل الجرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.