شاهد... القصف الارهابي الحوثي على معسكر الجلاء بعدن

تناقل صحفيون من مدينة عدن صور اولية للحادث الارهابي الحوثي لاستهداف معسكر الجلاء بمدينة عدن. وكان قد استشهد في الحادث الارهابي خمسة على الاقل وجرح 20 . وفيما يلي الصور:

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