لجنة حقوق حضرموت تصدر كشفا بأسماء رؤساء لجان التصعيد بالساحل والوادي

أصدرت رئاسة اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت بيانا تضمن كشفا بأسماء رؤساء لجان التصعيد بالمديريات والاحياء،والتي تم إقرارها في إجتماع اللجنة الاسبوعي المنعقد هذا اليوم ٣١يوليو٢٠١٩م. وينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد : بسم الله الرحمن الرحيم بيان اللجنة العليا للتصعيد بخصوص تعيين رؤساء لجان التصعيد في المديريات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد: أقرت رئاسة اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت في اجتماعها الاسبوعي اليوم ٣١يوليو٢٠١٩م، تشكيل رؤساء لجان التصعيد في المديريات والأحياء وكلفتهم بتشكيل لجان المديريات خلال يومين من تاريخه وذلك للتسريع باعمال التصعيد المخطط لها لتشمل كل مدن حضرموت. وبادناه كشف الأسماء على النحو المرفق. أسماء المندوبين لمديريات وأحياء ساحل حضرموت : 1. شوقي محمد باكحيل - حي الشهيد خالد 2. علي حسن باعيسى - حي الصيادين 3. حسن سعيد فراره - حي السلام 4. حسن محمد بامعلم - حي الشرج 5. علي عبدالله باراس - حي الديس 6. سالم احمد باطرفي - بويش وروكب 7. أنيس علي باحميد - النفط والحرشيات 8. عوض عمر الشقري - 40 شقة والانشاءات 9. لطفي سعيد الدموني - المتضررين والمساكن 10. مبروك يسلم بارميل - فوة القديمة والطويلة والشافعي 11. هاني أحمد باسلوم - بروم 12. أحمد عبدالله باصر - ميفع 13. صالح يسلم باداؤود - حجر الجول 14. خميس محمد باسد - يبعث 15. محمد عوض العليي - الشحر 16. عمر أبوبكر باعباد - الحامي 17. عادل أحمد عبدالله السباعي - الديس الشرقية Advertisements 18. عبدالله سعيد بن سعدين - قصيعر 19. خالد عوض العساني - الريدة 20. محمد عبدالله لحمدي - شحير 21. علي محمد الحيقي - غيل باوزير 22. صالح عبدالله باداهية العمودي - دوعن 23. أحمد صالح العجيلي - غيل بن يمين رؤساء لجان مديريات الوادي : 1. عيضة خميس عوض عيدان - السوم 2. صالح عبدالقادر سالم التميمي - تريم 3. علي سعيد ناصر بن شحبل - رخية 4. محمد صالح عبود بن ذياب - ساه 5. المقدم / ردفان عوض علي باعطوة - القطن 6. صالح سعيد بايعشوت - حورة وادي العين 7. المقدم / يسلم هادي عشيت - حريضة 8. المقدم / حمد عبود سالم المري - عمد 9. وليد سالم العامري - سيئون 10. عبدالكريم محمد عوض مقرم - شبام 11. فارس مرعي الصيعري - العبر 12. فهد محمد علي الصيعري - زمخ ومنوخ 13. أنور يسلم بلكوردي الصيعر - حجر الصاعر والله الموفق.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادر عن رئاسة اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت المكلا٣١يوليو٢٠١٩م

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