استشهاد العميد منير اليافعي "ابو اليمامة" في معسكر الجلاء بالبريقة

أكدت مصادر خاصة عن استشهاد العميد منير اليافعي "ابو اليمامة" في انفجار استهدف معسكر الجلاء اثناء عرض عسكري صباح اليوم بمدينة البريقة بعدن. وقالت المصادر إن الانجفار الذي تبنته مليشيا ايران الحوثية حدث اثناء عملية عرض عسكري يشهده العميد اليافعي. وكانت مليشيا ايران الحوثية قد تبنت عملية استهداف العرض العسكري بطائرة انتحارية مسيرة وصاروخ باليستي. ويعتبر العميد منير اليافعي من قيادات الحزام الامني في الجنوب.

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