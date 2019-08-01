أنباء عن استشهاد قائد اللواء أول دعم وإسناد في تفجير بالبريقة

أفادت أنباء غير مؤكده عن استشهاد قائد اللواء اول دعم واسناد منير اليافعي أبو اليمامة في تفجير حدث بمعكسر الجلاء صباح اليوم الخميس. وذكرت الانباء عن استشهاد ابو اليمامة خلا عرض عسكري صباحي اثر انفجار صاروخ داخل مقر المعسكر. ولم ترد تفاصيل اكثر حول مبلابسات الانجفار. تفاصيل اخرى لاحقا:

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