أفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن ، اليوم الخميس بوقوع هجوم إرهابي بسيارة مفخخة. وبينت مصادر "الخليج 365"، أن هجوما إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان الكائن في حي عمر المختار شمال العاصمة المؤقتة ‎عدن. وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط ضحايا جراء الانفجار، إضافة إلى تضرر عدد من المباني.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط ضحايا جراء انفجار سيارة مُفخخة استهدفت مركزاً للشرطة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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