مصرع قيادي حوثي ومرافقيه في غارة جوية بصعدة

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، في غارة جوية نفذتها إحدى مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمال البلاد.
واستهدفت إحدى مقاتلات التحالف، تجمعاً للميليشيا في منطقة العشاش، بمديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع القيادي الحوثي، مع عدداً من مرافقيه.
كما استهدفت مقاتلات التحالف، آليات قتالية تابعة للميليشيا كانت مخفية بين الأشجار الكثيفة في المنطقة ذاتها، مما أدى تدميرها ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.
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