شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى بينهم ”أبواليمامة“ في قصف حوثي استهدف عرضا عسكريا في عدن قبل قليل (صور أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر يمنية، بوقوع انفجار استهدف معسكراً لقوات الحزام الأمني نتج عن صاروخ أطقته ميليشيات الحوثي صباح اليوم على المعسكر. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد الملقب بـ ”أبواليمامة“ جراء الاستهداف الحوثي. قد يهمك ايضاً: - عاجل : عشرات القتلى والجرحى بينهم ”أبواليمامة“ في قصف حوثي استهدف عرضا عسكريا في عدن قبل قليل (صور أولية) - بعد منعها من إحياء حفلها الكبير في أبها.. الفنانة بلقيس فتحي تدلي باعتراف مستفز: ”تجيني الكلاب مشتاقة”! (شاهد) - شـاهد .. بماذا أوصى الأمير ”بندر” أخاه ”الملك سلمان” قبيل دقائق من وفاته.. بكلمات أبكت الملك..(صور+فيديو) - شاهد : الفتاة السعودية الهاربة ”تتعرى تمامًا” وتكتب رسالة ”صادمة” على جسدها لولي العهد! (صورة) - الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تتسبب بصدمة جديدة للسعوديين .. وتهديدات رسمية بالسجن والقتل تعزيرا..(صورة فاضحة) Advertisements - بن زايد يستمع لاتصالات سرية بين أمير إماراتي ومحمد بن سلمان.. فيأمر باغتياله سريعا.. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة (فيديو) - كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد - عاجل : ”تركي فيصل” يكشف حقيقة وفاة فنان العرب ”محمد عبده” قبل قليل في أحد مستشفيات السعودية بشكل صادم للجميع - هذه هي الفنانة الحسناء التي عشقها الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ ونادم على عدم الزواج منها حتى آخر لحظة من حياته (فيديو) - حليمة بولند تستعرض الأجزاء ”الحساسة” من جسدها في ”فيديو مثير” بعد عملية نفخ وتكبير وإزالة ملابسها .. شاهد كيف أصبحت؟ - شاهد.. أول ظهور علني للأميرة ”هيا” في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت حاكم دبي بالجنون (صور) وذكرت مصادر يمنية لـ ”إرم نيوز“ أن عشرات القتلى والجرحي سقطوا جراء استهداف العرض العسكري في البريقة. وأوردت قناة ”المسيرة“ الحوثية عبر ”توتير“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“. وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.

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