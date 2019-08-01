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شاهد بالصور .. لحظة إستهداف الطيران السعودي لمحافظة صعدة

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أخبار اليمنصور وأحداث
1590 يوم من العدوان على اليمن
2019-08-01

89 أقل من دقيقة

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