إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إيرانية الصنع في الحديدة

أسقطت القوات المشتركة، الأربعاء، طائرة استطلاع مسيّرة إيرانية الصنع تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تحليقها جنوب الحديدة غرب اليمن.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة لـ "وكالة 2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية، أن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي صباحاً عندما تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المشتركة من إسقاطها.
وهذه ثاني طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للميليشيات المدعومة إيرانياً يتم إسقاطها في سماء مديرية الدريهمي خلال الشهرالحالي.
يتزامن ذلك مع خروقات متصاعدة للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية في مدينة ومحافظة الحديدة.
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