شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بلقيس تلهب الأجواء وتشعل مواقع التواصل بإطلالة ”مغرية” وتُظهر بشرتها عن قرب .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس، صورة جديدة بعدما التقطت لوجهها عن قرب.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم ببشرتها رغم أنها طبقت مكياجاً خفيفاً جداً، حيث حققت الصورة في اكثر من 36 ألف إعجاب.

قد يهمك ايضاً:

- شـاهد .. بماذا أوصى الأمير ”بندر” أخاه ”الملك سلمان” قبيل دقائق من وفاته.. بكلمات أبكت الملك..(صور+فيديو)

- شاهد : الفتاة السعودية الهاربة ”تتعرى تمامًا” وتكتب رسالة ”صادمة” على جسدها لولي العهد! (صورة)

- الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تتسبب بصدمة جديدة للسعوديين .. وتهديدات رسمية بالسجن والقتل تعزيرا..(صورة فاضحة)

- بن زايد يستمع لاتصالات سرية بين أمير إماراتي ومحمد بن سلمان.. فيأمر باغتياله سريعا.. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة (فيديو)

Advertisements

- كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد

- عاجل : ”تركي فيصل” يكشف حقيقة وفاة فنان العرب ”محمد عبده” قبل قليل في أحد مستشفيات السعودية بشكل صادم للجميع

- هذه هي الفنانة الحسناء التي عشقها الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ ونادم على عدم الزواج منها حتى آخر لحظة من حياته (فيديو)

- حليمة بولند تستعرض الأجزاء ”الحساسة” من جسدها في ”فيديو مثير” بعد عملية نفخ وتكبير وإزالة ملابسها .. شاهد كيف أصبحت؟

- شاهد.. أول ظهور علني للأميرة ”هيا” في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت حاكم دبي بالجنون (صور)

ويذكر أن الفنانة أذهلت الجميع في وقت سابق من خلال مشاركتها في تحدي العمر حيث نشرت صورة لها أظهرت شكلها بعد استخدامها التطبيق.

وعلقت قائلة: ” شكلي المحتمل في الـ70 او 80 اذا أمد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروساً وعبر علمتها لأحفادها ” .

واضافت: ” بالمناسبة الصورة مطابقة 100% شكلياً لجدتي من والدي ” الزهراء ” رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها ” .