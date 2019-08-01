شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تتسبب بصدمة جديدة للسعوديين .. وتهديدات رسمية بالسجن والقتل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب الفتاة السعودية الهاربة، رهف القنون، بصدمة جديدة للسعوديين تمثلت في تشجيع فتيات أخريات على الهروب.

حيث طلبت شقيقتان سعوديتان مساعدتهما في عدم العودة إلى بلادهما، وطالبتا بتوفير حماية دولية لهما، بعدما استطاعتا البقاء في تركيا خلال الأيام الماضية.

قد يهمك ايضاً:

- شـاهد .. بماذا أوصى الأمير ”بندر” أخاه ”الملك سلمان” قبيل دقائق من وفاته.. بكلمات أبكت الملك..(صور+فيديو)

- شاهد : الفتاة السعودية الهاربة ”تتعرى تمامًا” وتكتب رسالة ”صادمة” على جسدها لولي العهد! (صورة)

- الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تتسبب بصدمة جديدة للسعوديين .. وتهديدات رسمية بالسجن والقتل تعزيرا..(صورة فاضحة)

- بن زايد يستمع لاتصالات سرية بين أمير إماراتي ومحمد بن سلمان.. فيأمر باغتياله سريعا.. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة (فيديو)

- كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد

Advertisements

- عاجل : ”تركي فيصل” يكشف حقيقة وفاة فنان العرب ”محمد عبده” قبل قليل في أحد مستشفيات السعودية بشكل صادم للجميع

- هذه هي الفنانة الحسناء التي عشقها الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ ونادم على عدم الزواج منها حتى آخر لحظة من حياته (فيديو)

- حليمة بولند تستعرض الأجزاء ”الحساسة” من جسدها في ”فيديو مثير” بعد عملية نفخ وتكبير وإزالة ملابسها .. شاهد كيف أصبحت؟

- شاهد.. أول ظهور علني للأميرة ”هيا” في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت حاكم دبي بالجنون (صور)

وهربت دعاء ودلال الشويكي، عندما كانتا برحلة سياحية في مدينة اسطنبول برفقة العائلة، من دون أن تأخذا معهما من حاجياتهما سوى هواتفهما المحمولة.

وتبلغ دعاء 22 عاماً، ودلال 20 عاماً، وسبق أن طلبتا المساعدة على "تويتر"، وتمكنتا من التحدث مع محام بريطاني عرض عليهما المساعدة مجاناً.

وتقول الأختان في حسابهما على "تويتر"، والذي تعلوه ترويسة تعرفهما على أنهما "فتاتان سعوديتان هاربتان من جحيم الحياة" إنهما تعرضتا للضرب والإهانة.

كما تقولان إنهما أصبحن يعانين من "الحرمان من الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إكراههما على الزواج من رجال لا يريدانه".

ولا تزال حياتهما معرضة للخطر، حيث لا تخفيان خوفهما من التعرض للقتل من قبل ذويهما في حال وجدهما وهو ما دفع بهما لالتماس اللجوء في بلد أوروبي، كما قالتا أثناء لقاء مع هيئة الإذاعة النرويجية NRK.

وأشارت دعاء إلى أن دراستها في جامعة الملك عبد العزيز، قد توقفت قسرياً حتى عام 2099، وأن السبب يعود إلى رفض هيئة التعليم مظهرها وقصر شعرها، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الفتاتان أيضاً إن عودتهما إلى السعودية، ستعرض حياتهما للخطر وربما يكون مصيرهما السجن بسبب رفضهن الطاعة.