وضع حجر أساس مشروع مياه في لحج بتكلفة مليون دولار

وضع محافظ لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي، ومعه القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبِي، حجر أساس أعمال مشروع المرحلة الأولى لخط ضخ المياه الرئيس لمدينة الحوطة في لحج من الحقل المائي بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن، بطول 5 كيلو متر، بتكلفة مليون دولار.

ومن المقرر إنجاز المشروع الذي يستفيد منه نحو 70 ألف نسمة في غضون 6 أشهر، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإشراف مشروع المياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ شركة “الأديمي جلوبال” للتجارة والمقاولات.

وأشاد محافظ لحج، بمنظمة اليونيسيف ومركز الملك سلمان، لدعمهما هذا المشروع لإنجازه من أجل استفادة السكان المستفيدين منه بمدينة الحوطة وأجزاء من مناطق مديرية تُبَن، بهدف تخفيف عناء المياه لأعوام طويلة.

ودعا كافة الجهات الدولية الداعمة إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية المجتمعية الاستراتيجية المهمة ذات المردود الإيجابي الكبير على المواطنين وتسهم في عملية التنمية البشرية المستدامة.

من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير المياه، أن المشروع سيزوِّد الحوطة بالمياه بسعة 50 لتر في الثانية، وأن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد استكمال المشروع بطول 3 كيلو متر، وأكد أهمية المشروع في المساهمة بوصول المياه بشكل منتظم إلى المواطنين وتخفيف معاناتهم.