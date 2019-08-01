شكرا لقرائتكم خبر عن كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعض متابعيها على موقع “تويتر”، ووجهت إليهم شتائم تسببت في حالة صدمة بين جمهورها.

وردّت “أحلام” على متابعة سألتها عن سبب حذف تعليق منشور للفنانة أصالة نصري، بقولها: “كلي تبن، أُقسم بالله إنكم حثالة المجتمع إنتوا ومن أرسلكم حيوانات قلبي معصور على فجر وإنتوا شوية حيوانات”.

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وأضافت: “ما في إحساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي ياخذ حقي منكم أنا ما أشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين وفجر الله يعلم بحالها وإنتوا سب فيها وفيني صدق عمري ماشفت كذا مستوى واطي”.

وتابعت “أحلام”: “مسحت البوست لأني تحسفت إني أصلًا كتبته ما أدري إن الحقد واصلة مراحلها الأخيرة عرفتي ليش يا حثالة وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله حيوانات”.

وختمت “أحلام” وصلة شتائمها، بقولها: “مطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثالة”، في إشارة إلى أصالة نصري، كما وضعت “أشكال أحذية” في تغريدة أخرى.

هذا، وأُصيب جمهور “أحلام” بالصدمة بسبب وصلة السباب والشتائم للمتابعين، فيما أيدها البعض باعتبار أن جمهور “أصالة” قام باستفزازها، بينما عارض آخرون؛ نظرًا لأنها فنانة مشهورة ولا يليق بها هذا الأسلوب.