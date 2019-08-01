تعز: مسلحون يقطعون خط "الأقروض" أمام المسافرين

أغلق مسلحون الطريق العام بمديرية المسراخ جنوبي مدينة تعز (جنوبي غربي اليمن).

قالت مصادر محلية، إن مسلحين يقطعون خط الاقروض - دمنة خدير الواقع في نطاق سيطرة اللواء 35 مدرع، منذ فجر اليوم الأربعاء، وحتى اللحظة.

وأضافت، أن المئات من السيارات التي تقل مسافرين بينهم مرضى عالقة على جانبي الخط، منذ الفجر. ولفتت المصادر إلى أن المسلحين يطالبون بصرف رواتبهم.

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وذكرت المصادر، أن المسلحين احتجزوا بعثة الصليب الأحمر الدولي لأكثر من ثلاث ساعات.

وقال مسافرون لـ"يمن شباب نت"، إنهم اضطروا إلى سلك طريق بديل ووعر يمر من منطقة قدس بمديرية المواسط، ويستغرق عدة ساعات للوصول إلى منطقة الحوبان.

ولم تقوم قيادة اللواء 35 مدرع بواجبها في فتح الخط أمام المسافرين حتى اللحظة.

