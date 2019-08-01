السيسي: مليشيات إيران في اليمن وسوريا تُشعل الصراع بالمنطقة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، "إن المليشيات الموالية لإيران في اليمن وسوريا ولبنان تعمل على تأجيج الصراع بالمنطقة العربية".

وشدد السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في إطار فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بعيدًا عن الصراعات وعن الحلول العسكرية.

وأضاف السيسي، أن الإدارة المصرية تعمل على إيجاد حلول لصراعات المنطقة مع الحفاظ على الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج.

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وأكد الرئيس المصري أن دخول المنطقة في صراعات أخرى سيكون له تداعيات خطيرة على الجميع وعلى استقرار الشرق الأوسط بالكامل.

وتنشط المليشيات المدعومة من إيران في عدد من بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليمن عن طريق مليشيا الحوثي الانقلابية، وسوريا عن طريق مليشيات طائفية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، وفي لبنان عن طريق مليشيا حزب الله.

كما تعمل تلك المليشيات على نشر الفوضى وشن الأعمال العدائية وتهديد الملاحة الدولية والتدخل في شئون الدول الداخلية.