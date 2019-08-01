مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف بمديرية كتاف شرقي صعدة

قُتِل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، الأربعاء، إثر غارة جوية نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضًا آليات قتالية تابعة للميليشيا في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية.

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