شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. "السلطان قابوس" ينقلب قبل قليل على "بن سلمان" ويصدم جميع دول الخليج و وكالة "رويترز" تنقل هذا الخبر العاجل .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خالفت سلطنة عمان، قرار مجلس التعاون الخليجي، وقررت تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت الدول الخليجية الست على تطبيقها عام 2018.

وقالت وزارة المالية العمانية، اليوم الأربعاء: "إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة.

ولم تعلن عُمان عن موعد لتنفيذ الضريبة الجديدة، لكن وثيقة أظهرت أن عُمان تخطط لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 وهو ما يعني مزيدًا من التأجيل، بحسب وكالة "رويترز".

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ويرى خبراء اقتصاديون، أنه قد تكون لقرار سلطنة عمان حساسية سياسية، في وقت تشهد في السلطنة نموًا راكدًا وبطالة مرتفعة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018، بعدما تضررت إيراداتها جرّاء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عُمان، الأضعف ماليًّا بينها، أرجأت التنفيذ إلى الحالي.