قيادي كبير يعلن تعليق عضويته في برلمان المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سيئون

أعلن نائب رئيس مجلس نواب المرتزقة محسن باصرة الأربعاء تعليق عضويته في رئاسة المجلس.

وزعم باصرة في رسالة وجهها الى سلطان البركاني أن سبب القرار جاء لعدم تنفيد حكومة المرتزقة وعودها لأبناء مدينة سيئون.. مستعرضاً جملة من المشاكل التي تعاني منها المحافظة ومنها مشكلة كهرباء ساحل حضرموت وانعدام المشتقات النفطية، فضلاً عن تدهور الوضع الامني وتوفير متطلبات الامن لوادي حضرموت.

Advertisements

وكام محتجين غاضبين قطعوا في وقت سابق طرق رئيسية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت احتجاجاً على تدهورالاوضاع.

وتصاعدت ردود الأفعال الشعبية والرسمية بحضرموت جراء تدهور خدمة الكهرباء بشكل كبير حيث أغلق محتجون غاضبون أمس عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة المكلا متسببين بأزمة مرور خانقة بالمدينة.

مصادر محلية اكدت من جانبها أن تعليق باصرة عضويته جاءت بعد تهديدات اطلقها ابناء محافظة حضرموت لممثليهم في برلمان المرتزقة من حضور اي جلسات برلمانية قادمة.