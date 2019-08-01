المنطقة العسكرية الثانية تلقي القبض على متهم بحادثة اغتيال في حضرموت

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الثانية، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، من إلقاء القبض على متهم بتفيذ عملية اغتيال المواطن عامر يسلم بن كده الكثيري، بمديرية شبام، بوادي حضرموت، نهاية الأسبوع الماضي.

حيث استلمت عمليات المنطقة العسكرية الثانية تعميماً صادراً من الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت، يفيد بالبحث عن المتهم في عملية الاغتيال (ي. س. ب.)، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، وإلقاء القبض عليه.

بدوره أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني بجهود قوات المنطقة العسكرية الثانية في إلقاء القبض على المتهم، ومساعدتهم الجهات الأمنية بوادي حضرموت.