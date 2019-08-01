تمكنت قوات المنطقة العسكرية الثانية، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، من إلقاء القبض على متهم بتفيذ عملية اغتيال المواطن عامر يسلم بن كده الكثيري، بمديرية شبام، بوادي حضرموت، نهاية الأسبوع الماضي.
حيث استلمت عمليات المنطقة العسكرية الثانية تعميماً صادراً من الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت، يفيد بالبحث عن المتهم في عملية الاغتيال (ي. س. ب.)، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، وإلقاء القبض عليه.
بدوره أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني بجهود قوات المنطقة العسكرية الثانية في إلقاء القبض على المتهم، ومساعدتهم الجهات الأمنية بوادي حضرموت.
كانت هذه تفاصيل خبر المنطقة العسكرية الثانية تلقي القبض على متهم بحادثة اغتيال في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.