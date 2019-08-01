شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. بعد حادثة هزت "آل سعود".. اتصال عاجل من "أردوغان" بـ"الملك سلمان".. وكشف تفاصيل ما دار بينهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا عاجلًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "إن الرئيس (أردوغان) أجرى اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز".

وأضافت: أن "أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية".

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من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالًا من "أردوغان" عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان.

وأضافت وكالة "واس": أن "الملك سلمانأعرب عن شكره وتقديره للرئيس (أردوغان) على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد"، فيما لم توضح تفاصيل أخرى.

ويأتي اتصال "أردوغان" بالملك سلمان في ظل الخلافات والتوترات بين البلدين بسبب ملفات إقليمية كثيرة، وعلى رأسها الأزمة الخليجية، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.