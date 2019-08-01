شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأميرة هيا بنت الحسين تظهر قبل قليل في حضن الرجل القوي الذي يقف خلفها ومرغ أنف بن راشد في التراب.. شاهد ”صور” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الأخ الشقيق للأميرة هيا بنت الحسين، الأمير علي ابن الحسين ، على قضية هروب شقيقته من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد.

وفي تغريدة له قبل قليل، رصدها محرر "بويمن" نشر الأمير علي ابن الحسين، صورة له مع اخته هيا وهي في حضنه، موجها رسالة قوية لمحمد بن راشد أن اخته ليست وحدها.

وفي تغريدته قال الأمير علي: اليوم مع اختي وقرة عيني هيا بنت الحسين.

Advertisements

الجدير بالذكر، أن أولى جلسات المحاكمة بين هيا وبن راشد ابتدأت يوم أمس أمام القضاء البريطاني.