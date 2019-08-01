مصرع قيادات في انتقالي الزبيدي بشبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
قالت مصادر محلية أن ثلاثة من قيادات ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، لقوا مصرعهم الاربعاء في محافظة شبوة.
وفيما اشارت المصادر الى وقوع حادث مروري في منطقة عرقة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة ادى الى اصابة أحمد حامد لملس الأمين العام للمجلس الانتقالي ومصرع ناصر البابكري عضو الجمعية الوطنية وحسن خميس الجبواني نائب رئيس دائرة الأمن في المجلس، وعبدالرحمن المحضار عضو الدائرة الإعلامية في المجلس بالاضافة الى إصابة عددا آخر من الأشخاص، يؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث كان مدبراً متهمين حزب الاصلاح بالوقوف وراء الحادث.
واستند الناشطون في اتهاماتهم الى تهديدات عدد من قيادات حزب الاصلاح بالثأر لمقتل عدد من عناصرهم عبر الاغتيالات، فضلاً عن الحملات التي يقوم بها المجلس والمداهمات لمنازل الاصلاحيين في عدد من المحافظات الجنوبية.
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