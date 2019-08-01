ابطال الجيش واللجان الشعبية يلقنون العدوان ومرتزقته دروساً قوية في مختلف الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري أنه تم أسر أكثر من 40 من مرتزقة العدوان وتدمير عدد من المدرعات والآليات خلال عملية استدراج ناجحة قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

ولفت المصدر إلى أن عملية الاستدراج تمت إثر تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولات قوى العدوان والمرتزقة الزحف من اتجاهين قبالة قطاع الدائر .

وفي عسير ايضاً نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليتي اغارة على مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في مجازة الغربية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وذكر المصدر أنه تم إطلاق خمسة صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة قبالة السديس بقطاع نجران ومصرع وإصابة عدد منهم .

واستهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في السديس واستمرت عدة ساعات وانتهت بالسيطرة على ثلاثة مواقع وإحراق عربة برادلي بصاروخ موجه وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

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وفي القطاع ذاته استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في مربع شجع ونتج عنه سقوط عدد من القتلى و الجرحى ؛فيما تم إعطاب آليتين للمرتزقة بعمليات قنص في مربع الحماد .

وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح و العتاد خلال كسر زحف لهم قبالة جبل قيس بجيزان .

وأشار المصدر الى كسر زحف واسع للمرتزقة من عدة مسارات في قعطبة بمحافظة الضالع وأسفر عن مصرع وجرح أعداد منهم بينهم قيادات وتدمير آليتين عسكريتين مبيناً انه تم شن هجوم عكسياً على المرتزقة خلال الزحف نتج عنه تكبيدهم خسائر في عديدهم وعتادهم .

وفي الضالع كذلك افشل الجيش واللجان محاول تسلل للمرتزقة في جبهة مريس نتج عنها مصرع وإصابة العشرات منهم وفرار من تبقى ؛فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة قعطبة, وتم تدمير آلية تحمل رشاش في الجبهة نفسها .

وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم أثناء محاولة تسللهم في جبهة صالة .

ووفقا للمصدر تم إطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب حيران بمحافظة حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي حجة أيضاً قتل وجرح سبعة من المرتزقة بعمليات قنص شرق جبل النار وشمال شرق مثلث عاهم وجنوب وغرب حيران ,فيما تم تدمير آليتين للمرتزقة جنوب غرب حيران ومصرع وجرح من عليهما .