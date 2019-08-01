وزير الإعلام يشارك اختتام فعاليات طلاب المراكز الصيفية الترفيهية بمدينة ألعاب حديقة السبعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



شارك وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي فعالية اختتام الفعاليات الترفيهية لطلاب المركز الصيفي بالجامع الكبير على مدينة ألعاب حديقة السبعين وسط العاصمة صنعاء مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته المدينة في مختلف المجالات منذ العام 2014 وحتى اليوم.

وقال الشامي أن هذه الزيارة تأتي في ظل الزيارات والبرامج الترفيهية لطلاب المراكز الصيفية التي نتشرف اليوم بمشاركة طلاب الجامع الكبير بصنعاء في هذه الحفلة الترفيهية إلى مدينة ألعاب حديقة السبعين والمتنزهات الأخرى من أجل تغيير الأجواء, لتكون أجواء ترفيهية أخوية, مضيفا

وأشار إلى أن طلاب المراكز الصيفية يحظون باهتمام بالغ ورعاية كاملة منها الترفيهية والرياضية وبرامج أنشطة تقوي الذاكرة وتعيد الطالب إلى تاريخه وحضارته.

وأضاف الشامي: بينما أعداء هذا الوطن يبكون ويتباكون أمام هذا العالم من ضربات رجالنا وجيشنا ولجاننا الذين نهديهم التحية في هذه الأجواء ومن هذه الحديقة ,فنحن اليوم نعود إلى الصبا مع أطفالنا ونلعب ونمرح معهم بكل فرح وبكل سرور.

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وتطرق وزير الإعلام إلى أن مدينة ألعاب حديقة السبعين ارتقت رقي كبير جدا لأن القائمون عليها وخصوصا الحاج عبدالله المغشي الذي عرفناه منذ العام 2014م وهو يعمل على إسعاد الأطفال ويرى حلمه الكبير في أن يرى البسمة ترتسم على وجوه الأطفال فما باله اليوم وهو يستقبل طلاب العلم, فتحولت البسمة إلى بسمتين بسمة للأطفال والطلاب وبسمة للكبار, ونحن اليوم نبتسم بكل فرح لأننا في هذه المدينة الترفيهية والرياضية بمدينة الألعاب.

وتقدم الشامي ببالغ الشكر لإدارة مدينة ألعاب حديقة السبعين ممثلة برجل الأعمال الشيخ عبدالله أحمد المغشي, مؤكد بأن المدينة شهدت تطورا ملحوظا في جميع المجالات سواء في مجالات الألعاب الترفيهية أو في مجالات الانضباط والأخلاق والمبادئ بحيث لا تكون هناك أمور منفلتة وهذا شيء أساسي وتميزت به حديقة السبعين في هذا الإطار, وذلك من خلال الجهد والمتابعة الدقيقة والحصيفة ,وأصبح من يريد أن يأمن على أطفاله وأولاده ليتنزهوا وليلعبوا فحديقة السبعين هي مثال لذلك.

بدورة أعرب الشيخ المغشي عن سعادته البالغة لاستضافة المدينة لكافة فعاليات المراكز الصيفية الترفيهية المفتوحة التي استمرت قرابة 25 يوما على التوالي وبالمجان لكافة الطلاب على مستوى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للعام2019م, واصفا الحفلات الترفيهية لطلاب العلم بالأيام المفعمة بالمحبة والإخاء والتسامح.

كما عبر عن اعتزازه وفخره الكبير بشهادة وزير الإعلام التي أشاد من خلالها بالتطورات الكبيرة التي شاهدها بداخل مدينة ألعاب حديقة السبعين وخدماتها الترفيهية التي تقدم للمواطنين.

الجدير ذكره أن مدينة الألعاب كانت تستقبل يوميا مايقارب من 1000الي 1500 طالب وطالبه من طلاب المراكز الصيفية بأمانة العاصمة وعددا من مديريات محافظة صنعاء.