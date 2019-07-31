ثاني تهديد يمني شديد اللهجة للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توعد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي، التحالف السعودي بمزيد من الضربات النوعية في العمق ردا على استمرار ارتكابه الجرائم بحق المدنيين.

ويأتي هذا التهديد بعد تهديد مماثل وجهه عضو المجلس السياسي محمد البخيتي باسقاط حكم ال سعود في حال استمر العدوان على اليمن.

Advertisements

وأشار اللواء العاطفي خلال حفل اختتام عدد من الدورات العسكرية، إلى أن “دماء الأبرياء لن تذهب هدراً وسيتحسر العدوان السعودي على ارتكابه الجرائم”.

وأكد الوزير أن القوة الصاروخية والطيران المسير أصبحت قوة ردع استراتيجية وأنها حققت خلال الفترة الماضية انتصارات كبيرة في العمق السعودي.

وحمل دول التحالف مسؤولية تبعات الجرائم التي تمادى في ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني منذ خمسة أعوام.