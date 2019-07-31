قيادي في انصار الله يكشف عن أهم حدث قادم في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجه القيادي في أنصار الله “محمد البخيتي”، رسائل قوية للنظام السعودي، كاشفاً في الوقت ذاته موقفه من الانباء التي ترددت حول انسحاب الامارات من اليمن.

وأكد البخيتي، وهو عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله” إن موازين القوى بدأت تميل لصالح اليمن، داعياً السعودية لمراجعة حسابتها قبل أن تتكبد المزيد من الخسائر الكبيرة التي لا تقوى على تحملها.

وقال البخيتي في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد أي تقدم ملموس في قضية الحل السياسي.

الا انه اشار الى أن موازين القوى بدأت تميل لصالح اليمن بسبب زيادة الوعي وبسبب تطوير القوات الصاروخية والجوية للجيش واللجان الشعبية.

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وقال: “إذا لم تسارع السعودية لمراجعة حسابتها فإنها ستتكبد خسائر كبيرة تعجز عن تحملها وإذا ما أصرت على استمرار الحرب فستكون النتيجة إسقاط آل سعود”.

وأوضح : عندما تعجز السعودية عسكريا فإنها تلجأ لاستهداف المدنيين في الأسواق وصالات الأعراس والعزاء، ولكن هذه الجرائم لا تفيدها عسكريا لأنها تدفع بالمزيد من المقاتلين للجبهات”.

وأشار البخيتي إلى أن هناك تغيرا ملموسا في الموقف الإماراتي من الناحية السياسية والعسكرية ولكنة غير واضح المعالم، وبالتالي نحن نراقب انسحاب الإمارات وبناء على ذلك سنحدد موقفنا.

واشاد البخيتي بنتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوطني إلى روسيا، قائلا، يمكن لروسيا أن تلعب دور الوسيط الفاعل نظرا لثقلها في مجلس الأمن ولاحتفاظها بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وقد تكون دعوتها لوفدنا لزيارة روسيا يأتي في هذا السياق.