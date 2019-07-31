شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد .. السيرة الذاتية للعميد علي محسن الحارثي نائب رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الذي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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br /> صدر اليوم قرار جمهوري بتعيين العميد الركن علي محسن الحارثي نائبا لرئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة وبهذه المناسبة تنفرد شبكة بويمن الإخبارية بنشر السيرة الذاتية للعميد الحارثي .

● البيانات الشخصية :

1 . عميد ركن / علي محسن مصلح الحارثي.

2 . الميلاد : اليمن ، محافظة إب ، عام 1968 م ، متزوج ( 5 اولاد 3 ذكور وبنتان ).

3 . التحق في القوات المسلحة ( الكلية الحربية ) ، عام 1984م .

● المؤهلات العلمية والدورات :

1 . ماجستير في العلوم العسكرية ، امتياز مع مرتبة الشرف ، الاول 91.83 % ، كلية القيادة والأركان المشتركة، صنعاء ، 1999ــــــــــ 2000 م.

2 . بكالوريوس في العلوم العسكرية، تقدير عام جيد جدا 1987 م.

3 دورة في القانون الدولي الانساني، ومهام لجنة الصليب الاحمر الدولي صنعاء.

4 . دبلوم التنمية البشرية NLP ، صنعاء ، 2003 م .

5 . دورة قادة الوية مشاة ، امتياز ، الاول 98 %، 1996 م ، عدن.

6 . دورة قادة سرايا مشاة ، امتياز ، الثاني 91.36 %، 1987م ، صنعاء.

7 . دورة طبوغرافيا عسكرية ، عدن ، 1992 م .

8 . دورة مدفعية واسلحة المشاة ، صنعاء ، 1988 م.

9 . دورة مظلات تقدير امتياز ، صنعاء ، 1986 م .

10 . دورة صاعقة ، تقدير عام جيد جدا ، صنعاء ، 1985 م.

● المناصب القيادية التي تقلدها :

1 . نائب رئيس عمليات المنطقة الخامسة العسكرية ، الحديدة ، 2013 م .

2 . ركن تدريب لواء مشاه ميكانيكي " العمالقة" .

3 . قائد مركز القيادة والسيطرة للواء مشاة ميكانيكي.

4 .قائد سرية مشاة.

5 . قائر سرية شرطة عسكرية .

6 . قائد سرية مشاة معسكرات الاستقبال ، 1989 م.

● الشهادات التقديرية والأوسمة التي حصل عليها :

1 . شهادة تقديرية من رئيس الجمهورية .

2 . شهادة تقديرية من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان لاهم الأركان ، لعام ٢٠١٠ م .

3 . الاوسمة والنياشين التي منحت للقوات المسلحة والوحدة التي اعمل فيها .

● الخبرات العلمية والعملية :

1 . اعداد وتنفيذ وإدارة وتحليل مشاريع القادة والأركان، للقادة وهيئة القيادة والضباط مستوى لواء مشاه ميكانيكي، وذلك على القيادة والسيطرة في مختلف الأعمال القتالية، على الخارطة والأرض عدد ( ١٠ ) مشاريع.

2 . اعداد وتنفيذ وإدارة تمارين ومشاريع الرماية للقادة وهيئة القيادة والضباط والمقاتلين، مستوى لواء مشاه ميكانيكي. عدد ( ١٠ ) مشاريع.

3 . إعداد وتنفيذ وإدارة دورات أساليب التدريب للقادة وهيئة القيادة والضباط مستوى لواء مشاه ميكانيكي ، عدد ( ٥ ) دورات .

4 . تخطيط وإدارة وتنفيذ الأعمال القتالية مستوى لواء مشاه ميكانيكي ، ضد المتمردين الحوثيين أثناء الحرب في صعدة ، ٢٠٠٧ --- ٢٠١٠ م.

5 . باحث في الشئون العسكرية والاستراتيجية.

6 . إعداد وتنفيذ وإدارة الندوات والمؤتمرات.

7 . مهتم بالتاريخ والسير ، والادب واللغة .

