الرئاسة الايرانية تفضح ابوظبي وتكشف تفاصيل ’’انقلاب اماراتي’’ على السعودية في اليمن وتقدم ’’الدليل...

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عدن - ياسمين التهامي - قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود الواعظي ، اليوم الاربعاء ، ان لدى الإمارات رغبة في التواصل مع إيران بهدف حفظ أمن الخليج ومضيق هرمز.

واشار في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل (الرابعة عصرا)، الى ان الإمارات في طور إعادة النظر في سياساتها المتشددة في اليمن وتغير تموضعها العسكري ، ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن ايعاز ايراني للامارات جعلها تتخذ قرارا بالانسحاب من اليمن.

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وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني ان الإمارات تحاول التمايز عن السعودية وتتخذ موقفا مختلفا فيما يخص اليمن ، وهي اشارة ايرانية خطيرة جدا الى تباين اهداف الامارات واختلافها مع اهداف السعودية وكذا الاهداف التي جاء من اجلها التحالف العربي الى اليمن.

وأكد، محمود الواعظي، أن الإمارات تعمل على تغيير نهجها تجاه اليمن، وباتت تتبع مواقف جديدة تختلف عن مواقف السعودية.

وقال واعظي إن تخفيض الإمارات لأعداد قواتها في اليمن دليل على هذا "التغيير في النهج".

وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة قام بها مسئول امني اماراتي رفيع الى طهران التقى فيها عسكريين ايرانيين.

ووصل وفد عسكري إماراتي، أمس الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، وأصدر الطرفان بيانا مشتركا نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مع إبراز صورة لهما وهما يتصافحان.

وبحسب وكالة ارنا الايرانية الرسمية اكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتأمين الخليج.

وأفادت بأن رضائي والأحبابي أجريا، يوم الثلاثاء، لقاء في طهران "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

ورحب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، وأكد أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية.

وامتدح الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية، قائلا "إن الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كلم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية".