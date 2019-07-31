مجزرة قطابر في صعدة.. معلومات ودلائل تكشف عن الفاعل

يبدو أن اتهام جماعة الحوثي للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بالوقوف وراء مجزرة سوق

"آل ثابت" في مديرية "قطابر" بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، لن يصمد طويلا، في ظل ظهور كثير من

المعلومات والدلائل التي تكشف عن المتورط الفعلي.

وأسفر القصف الذي وقع الاثنين الماضي واستهدف سوقا مكتظة بالباعة في منطقة حدودية ظلت إلى وقت قريب

خارج نطاق المواجهات، عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال، وفق مصادر طبية بالمحافظة.

وعلى الرغم من مسارعة جماعة الحوثي إلى اتهام التحالف باستهداف السوق، كعادتها بعد كل قصف يطال أعيانا

مدنية، إلا أن شهادات المصادر القريبة من الحدث، والدلائل، وسوابق القصف المشابهة، لا تدعم هذه الرواية.

مقذوفات أرضية

في السياق، أكدت مصادر قبلية أن القصف الذي استهدف السوق الشعبي بالمديرية كان بمقذوفات أرضية

"صواريخ كاتيوشا"، ولم يكن من الجو.

وأوضحت المصادر، في حديث خاص أنه لم يسمع أي صوت للطيران في الأجواء أثناء القصف، ما يؤكد ضلوع

جماعة الحوثي بالجريمة.

ولفتت المصادر إلى أن الجماعة قامت بتطويق السوق ومنعت الدخول والخروج منه، في محاولة منها لطمس

الجريمة وإخفاء أي بقايا لشظايا صواريخ الكاتيوشا التي أطلقتها على السوق.

إدانة

وكانت الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، قد أدانت مجزرة السوق، وحمَّلت الحوثيين المسئولية.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة المدعومة من السعودية عبر حسابه على موقع التواصل

الاجتماعي تويتر، إن الحوثيين أطلقوا صواريخ كاتيوشا على السوق مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 20 آخرين.

من جانبه، أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، في بيان أُرسل إلى رويترز ” أن ما قامت به المليشيا

الحوثية من اعتداء على سوق آل ثابت هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت“.

وأضاف ناطق التحالف أن القبائل في المديرية ضد الحوثيين، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

على غير العادة

وعلى غير عادته، لم يعلن التحالف عن تشكيل لجنة للتحقيق في المجزرة، واتهم مقاتلي جماعة الحوثي بالوقوف خلفها.

وبحسب متابعين، فإن التحالف اعتاد على الشفافية في إصدار البيانات والتعامل مع الجماهير ومع وسائل

الإعلام، ولم يكن ليوجه التهمة بصورة مباشرة للجماعة بالوقوف وراء مجزرة قطابر لو لم تكن تقف خلفها فعلا.

وأضاف المتابعون، أن التحالف شكَّل لجانا في حوادث سابقة، أبرزها حادثة "الصالة الكبرى" في العاصمة صنعاء،

في قرية بيت سعدان، ومستشفى عبس بمدينة عبس في محافظة حجة.

وقال المتابعون: في مقابل ذلك، نفت جماعة الحوثي صلتها بحوادث قصف طالت مدنين، واتضح لاحقا أنها تقف

خلفها، كقصف سوق السمك في الحديدة عام 2018.

استثمار المجازر

الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، محمد الأحمدي، أكد أن جماعة الحوثي اعتادت على ارتكاب مجازر واتهام

خصومها بالوقوف خلفها للعب على الورقة الإنسانية.

وقال الأحمدي، إن مجزرة قطابر حلقة أخرى في مسلسل جرائم استهداف المدنيين، تكشف مدى الاستهتار بالقانون

الدولي الإنساني، وازدراء الحق في الحياة وتحول المدنيين إلى أهداف سهلة، خلال الحرب في اليمن.

وأضاف أن لدى المليشيا الحوثية سجلا حافلا في جرائم استهداف المدنيين، لم تتوقف منذ الوهلة الأول عن

Advertisements

استرخاص القتل، حتى هذه اللحظة لا تزال هذه المليشيا تستهدف المدنيين بالقصف العشوائي في تعز والبيضاء

والجوف والحديدة، و تزرع الألغام وتمارس القنص ضد الأطفال والنساء، والأسوأ من ذلك محاولتها استثمار

المجازر لحصد مكاسب سياسية أو إعلامية.

وختم الأحمدي حديثه بالقول: في السابق أنكرت المليشيا الحوثية مسؤوليتها عن قصف مدنيين لكن سرعان ما

اتضحت الحقيقة أنها وراء الجريمة.

القصة كاملة

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري خاص عن التحركات التي سبقت قصف السوق من قبل الحوثيين.

وقال المصدر، إن التوتر في المنطقة بدأ قبل حادثة قصف السوق بأكثر من يومين، حين حاولت قوات الشرعية

نشر وحدات عسكرية على الحدود السعودية قرب المنطقة المذكورة.

وبين، أن أغلب المواطنين لاحظوا هذه التحركات وبدأوا يشعرون بالخطر، قبل أن يقرروا الرحيل من السوق، لكن

الحوثيين منعوا خروجهم من النقطة الواقعة شرق السوق وأجبروهم على العودة بهدف استخدامهم دروع بشرية لأن

الحوثي لا يمتلك سلاحا أو مواقع كبيرة في المنطقة، ولأنه كان حريصا على بقاء المنطقة مستقرة لاستمرار تهريب المخدرات.

وتابع: بمجرد أن حاول المواطنون الخروج، وجد الحوثيون أنهم سيكونون هدفا سهلا للطيران، كونهم لا يمتلكوا

مواقع قوية، فقرروا منع المواطنين من ذلك، للتدرع بهم إلى أن يتمكنوا من نقل السلاح والسيطرة على المواقع

باستخدام تحركات المواطنين، وهو ما حصل فقد عاد المواطنون من نقطة الحوثيين إلى داخل السوق.

وأضاف: في اليوم التالي قامت الشرعية بالتقدم إلى مكان قريب من السوق، وكانت تمشط كل شيء أمامها، وهو

ما دفع الحوثيين إلى شن قصف عشوائي مكثف، بعد تفاجئوا بجيش الشرعية، ولم يكونوا على معرفة بالمواقع التي

وصلت إليها الشرعية.

وأكد أن سوق آل ثابت كان من الأماكن التي طالها قصف الحوثيين العشوائي.

ولفت إلى أن الحوثيين أرادوا خلق قضية إنسانية لإدانة التحالف، فأسرفوا في قصف السوق بغرض قتل عدد كبير من الابرياء فيه.

سوابق

ما أشار إليه المحلل السياسي الأحمدي، والمصدر العسكري، حول ارتكاب جماعة الحوثي مجازر ضد مدنيين

للعب على الورقة الإنسانية، خصوصا في ظل انحياز بعض المنظمات الدولية للجماعة، تؤكده حوادث كثيرة

سابقة، أبرزها قصف عرس في منطقة "بني قيس" بمحافظة حجة، وسوق في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة،

ومسجد في منطقة الوهط بمحافظة لحج، وقوارب صيد في الساحل الغربي لليمن.

إلى جانب ذلك، حرصت المليشيا على تكثير أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بقصف للتحالف من خلال

الإجهاز على الجرحى واستهداف الناجين، مثل ما حدث في قاعة الصالة الكبرى بصنعاء، وفي استراحة بمديرية

أرحب، وفق تأكيدات شهود عيان في حينها.

قصف وقمع

ومنذ بداية الحرب، تشن جماعة الحوثي، وبشكل شبه يومي، قصفا عشوائيا وغير مهدَّف على أحياء سكنية في

عدد من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الشرعية. وأسفرت العمليات الحوثية، منذ بداية الحرب،

عن مقتل وإصابة وإعاقة وتهجير عدد كبير من المواطنين.

وفي مناطق سيطرتها، تستهدف الجماعة المواطنين بالتجويع المتعمد، كما أكدت ذلك منظمة العفو الدولية،

وبالقمع، إضافة إلى استهداف عقول النشء من خلال الدورات الطائفية، والمراكز الصيفية، وتغيير المناهج

الدراسية.