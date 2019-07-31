مصادر: مليشيا الحوثي تبتز ملاك مطاعم صنعاء الكبيرة بمواقف السيارات

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي أقدمت على لإغلاق مطاعم كبيرة في العاصمة صنعاء اليوم ويوم أمس.

وذكرت المصادر أن أطقما عسكرية تابعة للأشغال العامة شوهدت أمام بعض المطاعم، كمطعم "الخطيب" في الستين وغيره.

وأوضحت المصادر أن المليشيا أغلقت المطاعم المذكورة لعدم وجود مواقف للسيارات، في حين أكد شهود عيان أن لدى كثير من المطاعم المغلقة مواقف خاصة.

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وبحسب المصادر، فإن المليشيا ادعت أن المواقف غير كافية، لابتزاز ملاك المطاعم، وإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة مقابل السماح لهم باستمرار العمل.

وأشارت المصادر إلى أن المطاعم التي أغلقت يوم أمس واليوم تعد من المطاعم المفضلة لكثير من المواطنين، واستمرار إغلاقها سيتسبب في خسائر كبيرة.

ويتعرض رجال المال والأعمال في مناطق سيطرة المليشيا لابتزاز مستمر منذ العام 2015.