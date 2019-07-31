مدير عام شرطة تعز يتفقد مبنى البحث الجنائي بالمحافظة

تفقد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ،صباح اليوم مبنى البحث الجنائي حيث كان في إستقباله مدير البحث الجنائي العميد صادق الحسامي.

وخلال الزيارة اطلع العميد منصور الأكحلي على مستوى الإنضباط الوظيفي لدى موظفي البحث الجنائي ومدى الإلتزام بالدوام الرسمي, داعيا لرفع الجاهزية واليقظة التامة.

وناقش العميد الأكحلي مع مدير البحث الجنائي العميد صادق الحسامي مجمل القضايا الأمنية في محافظة تعز والإجراءات المتخذة حيال كل قضية والوقوف أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه موظفي البحث الجنائي وطرح الحلول المناسبة لتلافي الإشكاليات والمعوقات.

من جهته عبر مدير البحث الجنائي العميد صادق الحسامي عن شكره لمدير عام شرطة محافظة تعز على إهتمامه ومتابعته الحثيثة لكل القضايا الأمنية وعلى دعمه المستمر في تأهيل وتدريب موظفي البحث الجنائي والذي يهدف لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ورفع مستوى العمل وتحسين الأداء الأمني لديهم.