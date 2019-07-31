حجة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في حرض

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تموز 31، 2019 تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية حرض بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء القصف الجوي. وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات المتمردين الحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

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