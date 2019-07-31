تراند اليوم : الفنانة حبيبة القصبي بطلة مسلسل ’’العاصوف’’ تُشعل ضجة عارمة تجتاح مواقع التواصل برقصها على العمود بطريقة غير لائقة!! (فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة حبيبة القصبي بطلة مسلسل ’’العاصوف’’ تُشعل ضجة عارمة تجتاح مواقع التواصل برقصها على العمود بطريقة غير لائقة!! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أشعلت بطلة مسلسل ”العاصوف“، البحرينية دانة آل سالم، الجدل على مواقع التواصل برقصة مثيرة على عمود. وعبر مغردون في تعليقاتهم على الفيديو عن استيائهم من استعراض الممثلة ووصفوا حركاتها بأوصاف غير لائقة.

وشاركت دانة في مسلسل ”العاصوف“، وأدت دور حبيبة بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي بدور ”البندري“. شاهد أيضاً: Advertisements

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