تراند اليوم : شاهد : حادث سير ’’مروع’’ ينهي حياة بطلة مسلسل ’’باب الحارة’’ ..(صورة + فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لقيت إحدى أبطال مسلسل "باب الحارة" الممثلة السورية ​الشابة راما شاهين​، مصرعها في حادث سير مروّع أثناء توجهها إلى بيروت برفقة أصدقاءها. وقد تم نقل الفقيدة صاحبة الـ 18 عام، إلى احدى مستشفيات دمشق لتتلقى العلاج، إلا انها فارقت الحياة بعد أيام قضتها في غيبوبة. شاهد أيضاً: Advertisements يذكر أن راما قد شاركت مؤخرا في المسلسل الشهير ” باب الحارة ” .

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