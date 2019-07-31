تراند اليوم : شاب مراهق يباغت ”نانسي عجرم” بـ ”بوسة حارة وحضن دافي” أمام زوجها .. شاهد ردة الفعل المفاجئة! .. (فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاب مراهق يباغت ”نانسي عجرم” بـ ”بوسة حارة وحضن دافي” أمام زوجها .. شاهد ردة الفعل المفاجئة! .. (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فوجئت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال تواجدها في الأردن من أجل إحياء حفل غنائي لها، بقدوم أحد معجبيها وقيامه باحتضانها ، بشكل مباغت.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، نانسي عجرم وهي ترحب بتصرف الشاب الأردني، وتقبلها للحضن المفاجئ بشكل طبيعي.

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ورفضت نانسي في الوقت ذاته طلب الشاب المعجب تقبيلها بوسة حارة، بقولها: ”بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس“، ليرد أحدهم خلف الكاميرا: ”متزوجة يا عمي متزوجة“.

وتفاعل مُحبو الفنانة اللبنانية مع الفيديو، حيث أشاد أغلبهم بتصرف نانسي في رفضها تقبيل الشاب الأردني، بأسلوب راق وخال من الحرج، ومختلف عمّا فعله الفنان محمود العسيلي عندما رفض طلب أحد المعجبين بالتقاط صورة معه، بينما انتقد بعضهم سماحها للشاب المعجب باحتضانها.