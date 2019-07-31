الجوف.. اللجنة الأمنية تناقش خطة لتحسين الأداء في المحافظة

بحثت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة، محافظ المحافظة، رئيس اللجنة اللواء أمين العكيمي الوضع الأمني في المحافظة وإقرار خطة أمنية استراتيجية من قبل وزارة الداخلية تهدف الى تحسين الاداء الأمني وسد الفراغات في المحافظة .
وبحسب مصادر رسمية، استعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد الموساي، جملة من العوائق التي تواجه الأجهزة الأمنية وكيفية تجاوزها وإحتياجات الجهاز الأمني بالمحافظة .
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ العكيمي على ضرورة تعزيز الجهاز الأمني وتمكينه من القيام بمهامه المتمثلة ببسط سيطرة الدولة وفرض هيبتها وانهاء المخططات الخبيثة للميليشيا الحوثية بزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة .
بدوره أكد اللواء الموساي دعم وزارة الداخلية للجهاز الأمني بكل الوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه .. مضيفاً أن أمن الجوف غداً سيكون مختلف وقادر على بسط الأمن والإستقرار في المحافظة .
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