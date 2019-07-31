إختتام الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة

نظمت إدارة مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة صباح اليوم الأربعاء بالتنسيق مع الجمعية السعودية والمستشفى الميداني لقوات التحالف العربي بالمحافظة حفل أختتام الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بالمستشفى التي أقيمت بمشاركة 40 متدرب ومتدربة على مدى شهراً كاملا تلقوا خلالها المهارات الطبية والمعارف الحديثة التي تكمن من تقديم أفضل الخدمات للمرضى والحلات الحرجة بهدف تقليل المضاعفات لدى المرضى.

وفي الحفل أشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد باالدور الكبير والدعم الذي تقدمه قوات التحالف بالمحافظة والجمعية للقطاع الصحي بشكل عام ومستشفى الغيضة بشكل خاص .

وفي ختام الحفل تم تكرم الأخوة مدير عام مكتب الصحة ومدير مستشفى الغيضة والجمعية السعودية للعناية الحرجة والرعاية التنفسية بدروع تذكارية وبالإضافة إلى تكريم الأطباء والمساهمين في انجاح الدورة ، كما تم توزيع شهادات الدورة على المشاركين.

يشار إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تحسناً ملحوظا نتاج الاهتمام والدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت والاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.