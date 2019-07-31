اليمن يرفض تجزئة إتفاق تبادل الأسرى ضمن إتفاق السويد

أكدت الحكومة اليمنية رفضها تجزئة إتفاق تبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك ضمن إتفاق السويد لإنهاء الحرب في اليمن .

وأكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرم، على أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى استناداً إلى مبدأ الكل مقابل الكل كونه ملف إنساني بحت، وقال إنه من غير المقبول تجزئة الاتفاق أو أن يتم المساومة على بقاء معتقلين أبرياء كرهائن في سجون مليشيات الحوثي المسلحة دون أي ذنب يذكر.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى بلادنا يان كراوزر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، ومستجدات جهود عملية السلام في اليمن، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

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وجدد الحضرمي، حرص الحكومة على إنجاح عملية السلام ودعم جهود الأمم المتحدة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، واستعرض آخر المستجدات فيما يتصل بعملية السلام لاسيما الجهود الأممية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة ابتداءاً من المرحلة الأولى وعلى أهمية تنفيد ما ورد حول السلطة المحلية في الاتفاق قبل الشروع في المرحلة الثانية.

وأوضح أنه على الحوثيين احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتزام بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم دون مراوغة أو تهرب، كما شدد على ضرورة كف المليشيات عن إجراء محاكمات صورية ضد من شملهم اتفاق تبادل الأسرى، داعياً المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات ومنها إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام غير قانونية ضد ٣٠ معتقلاَ.

من جانبه أكد نائب السفير الالماني، استمرار دعم حكومة بلاده للحكومة اليمنية والجهود الأممية من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.